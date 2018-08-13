نقل الأسير شديد إلى عيادة معتقل "الرملة" عقب تعليق إضرابه

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير أنس شديد 21 عامًا من بلدة دورا جنوب الخليل إلى عيادة معتقل "الرملة"، عقب تعليق اضرابه المفتوح عن الطعام.

وأضافت في بيان صحفي الاثنين أن الأسير لا يزال يعاني من دوار وأوجاع في الرأس.

وكان الأسير شديد قد علّق إضرابه مساء الخميس الماضي، بعد التوصل لاتفاق مع ادارة السجون يقضي بأن يكون التمديد هذا هو التمديد الأخير له، وسيتم الافراج عنه بتاريخ 19/12/2018.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شديد بتاريخ 22/6/2017، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري متتالية، ومن ثم أعلن اضرابه وهو في معتقل "عوفر" بتاريخ 18/7/2018، وجرى نقله فيما بعد إلى زنازين العزل الانفرادي في معتقل "هداريم"، علمًا أن هذا الإضراب هو الثالث الذي خاضه الأسير شديد خلال عامين، أحدهما استمر لمدة 90 يوما عام 2016.