ليببرمان: الحرب.. ليس "هل ستقع" بل "متى"؟!

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الاثنين، إن وزير جيش الاحتلال اجتمع مع قيادة ما يسمى فرقة غزة وذلك على حدود القطاع لإجراء جلسة تقدير موقف أمنية.

وحضر الجلسة كلاً من رئيس الأركان "جادي ايزنكوت"، وقائد المنطق الجنوبية، اللواء "هرتسي هليفي"، وقائد فرقة غزة، ومنسق أعمال الجيش الاحتلال في الاراضي المحتلة ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الشاباك.

ونقلت القناة السابعة عن ليبرمان قوله في أعقاب انتهاء جلسة تقدير الموقف: "إن حماس تتعرض لضربات قاسية من قبل الجيش الإسرائيلي، وختم بالقول: "إن جولة الصراع القادمة بغزة ليست مسألة كيف، لكن مسالة متى؟، ونحن مستعدون لكل طارئ، ونعرف ماذا نريد أن نفعل".