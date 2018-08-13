فلسطيني يترشح للانتخابات السويدية العامة

سينافس الفلسطيني سعيد هدروس، في الانتخابات السويدية العامة، وهو يعد من أبرز الناشطين لصالح القضية الفلسطينية في البلاد، الأمر الذي أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي.

ويعيش هدروس، المولود في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان، في السويد منذ عام 1990.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، أن هدروس مرشح للانتخابات السويدية العامة، وهو يعد من أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية في البلاد.

وبحسب الصحيفة، فإن هدروس، سيمثل الحزب اليساري في مقاطعة سكونا، مدعيةً إلى أنه يعد من الموالين إلى جانب العديد من أعضاء حزبه للفلسطينيين وللهجمات التي يتم تنفيذها ضد إسرائيل.

وستجري الانتخابات العامة في السويد الشهر المقبل، وسينافش الحزب اليساري في "سكونا" بقوة.