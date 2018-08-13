نادي الأسير: أسيران في معتقلات الاحتلال يعلنان إضرابهما المفتوح عن الطعام

أعلن الأسيران صدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت أمر، وعباس ابو عليا (21 عاماً) من بلدة المغير إضرابهما المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري، وذلك يوم أمس الموافق 12 آب / أغسطس 2018.

وذكر نادي الأسير أن الأسير عوض اُعتقل عدة مرات بدأت منذ عام 2009 وقضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو أحد الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ثم أُعتقل مجدداً لمدة أربع سنوات وأُفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، ثم أُعيد اعتقاله إدارياً في شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي.

أما الأسير أبو عليا فهو معتقل إداري منذ (14) شهراً وقد صدر بحقه أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في معتقل "عوفر".