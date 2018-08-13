الصحة: أرسلنا إلى غزة أدوية لمرضى السرطان تكفي لـ3 أشهر

أرسلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أدوية مرضى السرطان إلى مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر، موضحة أنها تلقت بالأمس فقط مراسلة من مستودعات غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء.

وأشارت الوزارة، في بيان، صدر عنها، أنها ترسل شحنات من مختلف الأدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري، حيث أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي، تبلغ قيمتها إضافة إلى شحنة اليوم حوالي 6 ملايين شيقل.

وأوضحت أنها لم تكن على علم بنقص هذه الأدوية، وذلك لعدم سيطرتها الكاملة على الوزارة في القطاع، مضيفة أنها وفور تلقيها مراسلة تفيد بوجود نقص في هذا الصنف فقد عملت على توفير الدواء بشكل مباشر، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكدت أنها لم تتأخر نهائياً في إرسال علاج مرضى السرطان إلى المرضى في قطاع غزة، وأنه كان على المسؤولين هناك إبلاغ الوزارة بمراسلات رسمية عن نفاد أو قرب نفاد هذا الصنف الحساس من الدواء، حتى لا تتعرض حياة مرضى السرطان للخطر.

وشدد على أنه في حال نفاد أي صنف من الأدوية فإن الوزارة وحرصاً على سلامة المرضى تقوم بتحويلهم على حسابها إلى أي مركز يتوفر فيه الدواء، موضحة أن "حياة المواطن الفلسطيني هي خط أحمر لا يجوز لأي كان العبث بها أو استغلالها لأي سبب كان".

وأكدت أنها تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها توفر كافة احتياجات المشافي من أدوية ومستلزمات طبية منذ الانقسام حرصا على استمرار النظام الصحي وحفاظا عليه من الانهيار.