صحيفة: إسرائيل طلبت من أميركا عدم تقليص ميزانية "الأونروا" في غزة

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية، طالبت الإدارة الأمريكية، عدم تقليص المساعدات التي تقدمها لصالح الأونروا بقطاع غزة.

وقالت القناة السابعة، إن طلب إسرائيل، جاء لدوافع أمنية، ولعدم لزيادة الأزمات والضغوطات الإقتصادية والإنسانية على سكان القطاع، من أجل تقليص احتمالات التصعيد والدخول في مواجهة مع إسرائيل.

ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية غربية قولها: "إن إسرائيل طلبت من واشنطن، عدم تقليص المساعدات المالية الأمريكية المقدمة للأونروا بغزة قبل عدة شهور، وعادت لتجديد هذا الطلب قبل أيام.

وكجزء من إعادة النظر في دور الوكالة الدولية سعت الإدارة الامريكية وفق الصحيفة أيضا إلى الحصول على رأي إسرائيل، وقدم ممثلو المؤسسة الأمنية الاسرائيلية المشاكل العديدة التي تنطوي عليها أنشطة الوكالة. لقد أوضحوا أن إسرائيل ليس لديها أي اعتراض على تخفيض أنشطة الأونروا في الضفة الغربية، لأن المنظمات الأخرى ستتولى مكان الوكالة، لكنها طلبت من الولايات المتحدة ألا تقطع دعمها لأنشطة الأونروا في غزة لأن أحدا لن يعوض مكانها.

وبدورها قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه في الوقت الذي يتواصل فيه التحريض الإسرائيلي على وكالة (أونروا)، ووقوفها وراء مخطط تصفية وكالة الغوث، فإن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة، عدم تقليص ميزانية الوكالة الأممية في غزة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن ذلك يأتي "في سبيل منع تفاقم الوضع الإنساني هناك، وتقليل فرص الاحتكاكات العنيفة"، لافتاً إلى أنه تم طرح هذا الموقف أمام ممثلي حكومة ترامب منذ عدة أشهر، وما زال سارياً حتى اليوم.



وفقاً للصحيفة، يجري الفحص بين إدارة ترامب وإسرائيل حول التعامل مع (أونروا) على خلفية إعادة نظر الإدارة الأمريكية في دعم الوكالة، التي أنشئت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة عام 1948، ولكنها أصبحت مع مرور السنين هيئة تتعامل مع ملايين الأشخاص، الذين حصلوا على وضع اللاجئ، وجرى ويجري في إطارها التحريض على (الإرهاب ومساعدة الإرهاب) وفق ادعائها.

وأشارت إلى أنه "كجزء من إعادة النظر في تمويل (أونروا)، سعت الإدارة الأمريكية إلى الحصول على رأي إسرائيل، وقام ممثلو المؤسسة الأمنية، الذين تعاملوا مع القضية بعرض المشاكل العديدة التي تنطوي عليها أنشطة الوكالة".

وحسب الصحيفة، فقد أوضحوا أن إسرائيل ليس لديها أي اعتراض على تخفيض أنشطة (أونروا) في الضفة الغربية، لأن المنظمات الأخرى ستتولى مكان الوكالة، لكنها طلبت من الولايات المتحدة ألا تقطع دعمها لأنشطة (أونروا) في غزة، لأن أحداً لن يدخل مكان الوكالة، التي تعتبر أحد أكبر مصادر المعيشة والغذاء في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف إسرائيل المعلن، كما عبر عنه رئيس الوزراء نتنياهو، هو "أن (أونروا) يجب أن تختفي من العالم" وأنه يجب تحويل مسألة التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين.