الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة بحق الأسير "فراج"

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري بحق، الطالب في جامعة فلسطين الاهلية الاسير اسماعيل نجيب فراج 26 عاما، لمدة اربعة اشهر للمرة الرابعة على التوالي.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر الاسرائيلية على قرار الاعتقال الصادر عن جهاز المخابرات الاسرائيلية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، الا ان ممثل النيابة العسكرية الاسرائيلية اكتفى بالقول ان الشاب فراج يشكل خطرا على "امن المنطقة" التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويشار إلى ان قاضي عوفر سينظر بتثبيت الاعتقال بدون حضور الاسير او محاميه نظرا لقرار مقاطعة المحاكم الادراية احتجاجا على صوريتها المتواصل منذ الخامس عشر من شباط الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب فراج من منزله في بلدة الدوحة في 23 نيسان من العام الماضي وحولته الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر وجرى تجديدها قبل انتهاء المدة الاولى بعشرة ايام.