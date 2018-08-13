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برشلونة يتوج بطلاً لكأس السوبر الاسباني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:02 - 13 اغسطس 2018
برشلونة برشلونة
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توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني إثر فوزه على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، حيث أقيمت في مدينة طنجة المغربية.

تقدم إشبيلية في الدقيقة التاسعة عن طريق بابلو سارابيا في هدف شهد اللجوء لحكم الفيديو لأول مرة في تاريخ الكرة الإسبانية.

ومع حلول الدقيقة 42، يستغل بيكيه ارتداد تسديدة ميسي من القائم الأيسر ويضع الكرة في الشباك مدركا التعادل.

وفي الدقيقة 78 يدرك عثماني ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا.

وتواصلت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة باحتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية، سددها وسام بن يدر وتصدى لها تير شتيجن محافظا لبرشلونة على الفوز.

يذكر أن برشلونة بات يمتلك في خزائنه، 13 لقبا للسوبر الإسباني.

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