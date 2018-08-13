دعوات للتواجد في الخان الأحمر تزامنا مع جلسة "العليا"

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف المواطنين إلى التواجد بكثافة والاعتصام، اليوم الاثنين، في قرية الخان الأحمر للمبيت حتى يوم غد الثلاثاء، تزامناً مع عقد جلسة المحكمة العليا للاحتلال.

ومن المقرر أن يقدم المحامون ردهم على التماس المحكمة بخصوص نقل أهالي الخان الأحمر إلى مناطق أخرى.

وأكد على أنه أيّاً كان قرار المحكمة فسيتم الوقوف في وجه محاولات الهدم أو ترحيل الأهالي، والتصدي لجرافات الاحتلال، مشيراً إلى أن فريق المحامين يمتلك أوراقاً ووثائق ثبوتية تتعلق بالأراضي وتفاصيل أخرى سيتم وضعها امام المحكمة غدا.

وأشار عساف إلى نية الهيئة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في قضية الخان الأحمر في حال كان قرار محكمة الاحتلال النهائي هو ترحيل المواطنين.