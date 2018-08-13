﻿ المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة 6:40 صباحا

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ هو الساعة السادسة وأربعون دقيقة من صباح يوم الثلاثاء.

وحث الشيخ حسين على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر والتقوى خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، ففي الحديث "ما العملُ في أيامٍ أفضلَ منها في هذه الأيام. قالوا : ولا الجهادُ ؟ قال: ولا الجهادُ، إلا رجلٌ خرجَ يخاطِرُ بنفسِه ومالِه، فلم يرجِعْ بشيءٍ".

وأكد سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ).

وناشد الشيخ حسين المواطنين زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه الأيام المباركة ومواساتهم فيها، خاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.