الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من مدن الضفة المحتلة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنًا من الضفة الغربية، بينهم القيادي في حركة "حماس" نزيه أبو عون.

واستولت قوات الاحتلال على أموال وزعمت مصادرة اسلحة وذخيرة في قرى رام الله.

كما سلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد محمد طارق دار يوسف إخطاراً بهدم منزلها في قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وعرف من بين المعتقلين: الشاب نضال مصطفى مخطوب من القدس

عبد المهدي بدوي زهور ومحمد عصافرة من الخليل

محمد محمود طقاطقة ومالك إياد ثوابتة من بيت لحم

القيادي في "حماس" الشيخ نزيه أبو عون ونجله إسلام من جنين.