3 حالات وفاة بغزة بينهم مقتل مواطن برصاص مجهولين في نفق برفح

لقي 3 مواطنين، من قطاع غزة، مصرعهم بينهم طفلان جراء حوادث متفرقة.

فقد ذكرت مصادر محلية، أن مواطناً قتل في ساعة متأخرة من الليلة برصاص مجهولين داخل نفق تجاري بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية.

وأضافت المصادر، أن المواطن "و.س" (42 عاما)، وصل مستشفى أبو يوسف النجار برفح جثة هامدة.

وأشارت إلى أن التشخيص الأولي يشير لتعرضه لطلق ناري في الظهر اثناء تواجده داخل نفق تجاري شرق معبر رفح.

فيما لقي الطفل أمير سعيد مرشود (10 سنوات)، مساء الأحد، مصرعه بحادث سير وقع في مدينة غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن الطفل مرشود من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة، توفي نتيجة حادث سير بالقرب من مفترق الدحدوح في جنوب المدينة.

كما لقي طفل مصرعه، الليلة الماضية، إثر وقوع سقف منزل عليه في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفل أحمد علاء عبد السلام ساق الله ( 6سنوات) من مدينة غزة، توفي إثر سقوط سقف منزل عليه.