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أصيب بها في الرابع عشر من مايو

يرفع عددهم لـ168: شهيد متأثراً بجراحه جنوب قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:06 - 13 اغسطس 2018
جثماني شهيدي القسام ظهر اليوم (1).JPG جثماني شهيدي القسام ظهر اليوم (1).JPG
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أعلنت مصادر طبية، الليلة، عن استشهاد الشاب وسام يوسف حجازي (30 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها شرق عبسان شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، في الرابع عشر من شهر أيار الماضي خلال مشاركته في المسيرات السلمية.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب حجازي من سكان بلدة بني سهيلا شرق خانيونس استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الرابع عشر من مايو/ أيار الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات مصر على إثر الإصابة التي تعرض إليها.

وباستشهاد الشاب حجازي ترتفع حصيلة الشهداء منذ 30 آذار الماضي إلى 168 شهيدا في غزة.

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