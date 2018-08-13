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طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:04 - 13 اغسطس 2018
طقس فلسطين طقس فلسطين
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 توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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