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لأول مرة.. ظهور "قاتل" ينشر فيروسات مدمرة في نيويورك!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:46 - 12 اغسطس 2018
حشرة غازية حشرة غازية
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أعلنت إدارة الصحة عن العثور على أحد أنواع الحشرات الغازية التي تنتشر عبر شرق الولايات المتحدة، لأول مرة في مدينة نيويورك الأمريكية.

ورصد أحد أنواع القراد "longhorned tick"، يوم الأربعاء 8 أغسطس، في منطقة جزيرة ستاتين. ويُعرف هذا النوع من القراد بنقله فيروس قاتل إلى الحيوانات البرية، ولم يتم ربطه بالأمراض البشرية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإنه يُعرف أيضا بكونه المسبب الرئيسي لانتشار فيروس قاتل، يؤدي إلى الإصابة بحمى شديدة مع متلازمة نقص الصفيحات (SFTS)، في آسيا.

وفي كل عام، تبدأ حشرة القراد بالظهور في مايو ويونيو ويوليو، ما يرفع مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبرها. وعُثر على أول "longhorned tick" في أمريكا، خلال الصيف الماضي في نيو جيرسي.

ومنذ ذلك الحين، رصد القراد في ضواحي نيويورك وغيرها من الولايات، بما في ذلك أركنساس ونورث كارولينا وفيرجينيا.

ولم يبلغ عن إصابات "SFTS"، التي يمكن أن تكون قاتلة، من قبل في أمريكا الشمالية، ولكن القراد يمكن أن يغير هذه الحقيقة.

وتشمل أعراض الإصابة: التعب والقشعريرة والصداع والغثيان وآلام العضلات والإسهال والقيء وآلام البطن.

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