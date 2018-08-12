شاهد.. أهداف ليفربول في شباك ضيفه وست هام

استهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز مستحق على ضيفه وست هام يونايتد (4-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "انفيلد".

وافتتح النجم المصري محمد صلاح سجله التهديفي في الموسم الجديد للبيريمير ليغ، بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى، حولها له زميله الظهير الأيسر الإسكتلندي أندريو روبيرتسون.

يذكر أن الفرعون المصري توج بلقب هداف البريمير ليغ، في الموسم الماضي، برصيد 32 هدفا.

وضاعف المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من زميله جيمس ميلنر، من الجهة اليمنى.

وعاد ماني وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث للريدز، في الدقيقة الـ 53، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

واحتج لاعبو الخصم على الهدف بداعي أن المهاجم السنغالي كان متسللا.

واختتم المهاجم البديل دانيل ستوريدج رباعية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة الـ 88، أي بعد أقل من دقيقة واحدة على نزوله إلى أرض الملعب ومن أول لمسة.