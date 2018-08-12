الخليل: ضبط مشتلا ضخما للمخدرات يضم 11 ألف شتلة

ضبطت شرطة محافظة الخليل، مساء اليوم الأحد، مشتلا ضخما للمخدرات بداخله 11 ألف شتلة، في منطقة فرش الهوى، شمال غرب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بوجود أشتال مخدرة بمنطقة فرش الهوى، فتحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات على الفور للمكان بعد استصدار إذن تفتيش وعند وصولها تبين أن مساحة كبيرة من الأرض زُرعت بأشتال مخدرة.

وتابع ارزيقات أنه تم استدعاء قوات إضافية للمكان على الفور، بعد التنسيق مع الارتباط العسكري الفلسطيني.

وأوضح أنه تبين وجود 11 ألف شتلة داخل المشتل يشتبه أنها القنب المحسن "الهايدرو" تراوحت أطوالها ما بين 50 – 150 سم.

وأكد ارزيقات أن القوة الأمنية قبضت على شخصين مشتبه بهما بزراعة هذه الأشتال، وتم توقيفهما والتحرز على الأشتال لحين استكمال الإجراءات وإحالتهما للجهات المختصة.