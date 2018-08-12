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إغلاق مطعم ومخبز في الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:46 - 12 اغسطس 2018
تعبيرية تعبيرية
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 أغلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مطعماً ومخبزاً في مدينة الخليل، لعدم استيفائهما أدنى الشروط الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن هذه المنشآت الغذائية تم إغلاقها لحين تصويب أوضاعِها وفق شروط السلامة الغذائية، وتم ضبط وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستخدام داخلها.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل بالتعاون مع الضابطة الجمركية ونيابة الجرائم الاقتصادية، جهودها في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.

وأهابت بجميع أصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بكافة شروط السلامة الصحية والبيئية من أجل تقديم الغذاء السليم للمواطنين.

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