ليفربول يبدأ موسمه بفوز ساحق على "ويست هام" بأربعة أهداف نظيفة

افتتح ليفربول الإنجليزي موسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة "رائعة"، عندما سحق ضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 4-0، في مباراة كان نجمها السنغالي ساديو ماني بإحراز هدفين.

وافتتح النجم المصري أهداف اللقاء وليفربول في البطولة في الدقيقة 19، عندما استغل عرضية متقنة من زميله أندرو روبرتسون.

وبرز السنغالي مانيه في المباراة، فسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و53، كما صنع العديد من الفرص، ليثبت نفسه كمتحد جديد لصلاح على صدارة هدافي الدوري.

وأضاف المهاجم دانييل ستوريدج الهدف الرابع في الدقيقة 88، بعد ثوان قليلة من نزوله لأرضية الملعب.

وقدم ليفربول مستوى قوي جدا خلال مباراته الأولى في الدوري، وأرسل رسالة "شديدة اللهجة" لكل المنافسين.

وتألق القادمون الجدد للفريق في مباراتهم الأولى، وهم الغيني نبي كيتا والسويسري جيردان شاكيري، والحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي حافظ على نظافة شباكه، ليثبتوا أن المدرب الألماني يورغن كلوب كان صائبا في تعاقداته الصيفية.