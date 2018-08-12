فتح: محاولات عربية لطرح افكار في غزة لا يقبلها أحد حتى حماس

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن هناك محاولات أمريكية واسرائيلية وبعض الأصوات العربية تستغل الانقسام الحاصل في قطاع غزة لعقد اقتراحات ثنائية بين حركة حماس و"إسرائيل".



وأوضح محيسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاحد، أن هناك محاولات لطرح أفكار في قطاع غزة لا يقبلها أحد حتى حركة حماس نفسها، موجها رسالة لبعض الأشقاء للعرب الذين يحاولون التدخل بهذا الخصوص بأن يتركوا الوضع للقيادة السياسية للشعب وعدم التشجيع على مفاوضات غير مباشرة من اجل تعزيز هذا الانقسام.



وبشأن تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات حول القضاء على حركة حماس بالتعاون مع السلطة الوطنية، أكد محيسن أن حماس جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وأن البرنامج السياسي سواء لحركة فتح أو للسلطة الوطنية أو لمنظمة تحرير يؤمن بالمشاركة ولا يتوافق مع أي اقتراح من أي شخصية دولية للقضاء على أي تنظيم أو حزب من الأحزاب الفلسطينية.



وطالب محيسن حركة حماس بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء المقبل كرؤساء لجان بالمجلس التشريعي وأعضاء بالمجلس المركزي وعدم تضييع الفرصة كما حدث بالمجلس الوطني لمواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف المشروع والكل الوطني من قبل الجانبين الاسرائيلي والامريكي.



وأشار عضو اللحنة المركزية الى ان جلسة المجلس المركزي ستضع برنامج لتحديد العلاقة مع إسرائيل في كافة الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.