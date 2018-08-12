الطفل "أبو خاطر" حياته مهددة بعد نفاذ عقار النوبوجين

رحلة علاج استمرت لثماني سنوات من العذابات يعيشها الطفل صبري أبو خاطر البالغ من العمر ثمانى سنوات والذي أصيب بسرطان الدم في عمر الاربعة شهور حينما دخل في عيبوبة وتشنجات مفاجئة، أظهرت التحاليل والفحوصات الطبية آنذاك بإصابته بذلك المرض الذي لا زال يرافقه حتى اللحظة وصولاً إلى استئصال الطحال لديه.

أدوية وعلاجات كثيرة تقارب الثلاثين صنفا حسب قول والده يتناولها طفله لعلها تكون بارقة أمل لشفائه من هذا المرض أو تخفف عنه تلك العذابات والأنات اليومية، لكن توقف العلاج الكيماوي وخاصة عقار النوبوجين الذي يستخدم لرفع المناعة دون سابق انذار دق ناقوس خطر من جديد على حياته.

والد الطفل يقول:" صبري يحتاج يوميا لإبرتين من عقار النوبوجين التي تقدر تكلفتهما 500 شيكل ولا يستطيع توفيرها في ظل نفاذها من مستشفيات وزارة الصحة بغزة ,وفى معظم الأوقات لا تتوفر في الصيدليات المحلية.

ويضيف والده بكلمات عاجزة عن الوصف قائلا: "قدمت كل ما بوسعي لابني حتى أستطيع تأمين العلاج له ولكن الظروف لم تعينني على توفير تكلفة علاجاته التي تصل إلى أكثر من 600 شيكل شهريا خاصة وأنني عاطل عن العمل"

ويتابع حديثه بعبرات خانقة حاول اخفائها: "طفلي مناعته ضعيفة جدا ويحتاج النوبوجين لرفع مناعته، "والى شهرين بروح ع المستشفى بحكولي مش موجود بضطر أروح للمستشفى لإعطاؤه وحدة دم لإنو دمو بضعف وبدخل في غيبوبة وبظهر طفح جلدي والتهابات على جسمو ووجهو".

والد صبري يناشد الضمائر الحية بإنقاذ طفله من معاناته التي استمرت لثماني سنوات ولا زال يعانى. صبري بحاجة لزرع نخاع شوكى حتى تستمر حياته بشكل طبيعي، صبري لا يعرف للمدرسة طريق بل المستشفى هي حاضنته منذ نعومة أظافره، لا يعرف سوى وخز الابر والأسرة البيضاء بديلا لمقاعد الدراسة.

فيما حذر د.طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الاورام بمستشفى الرنتيسي للأطفال من استمرار نفاذها من مخازن وزارة الصحة بغزة والذى سيعرض هؤلاء المرضى إلى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج، منوها الى أن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلى باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها قطاع غزة.

وأوضح بأن هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الادوية خاصة وأن عدد من المرضى لديهم منع أمني ولا يستطيعون مغادرة قطاع غزة وبالتالي يضطرون انتظار توفير العلاج لهم في غزة مما يهدد حياتهم، ويتسبب بمزيد من الألم والحزن للمرضى وذويهم.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم عن توقف تنفيذ العلاج الكيماوي بعد نفاذ عقارات البروتوكولات العلاجية من مخازنها، بالإضافة إلى نفاذ عقار النوبوجين الضروري جدا لرفع المناعة لمرضى الاورام.