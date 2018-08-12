تشيلسي وتوتنهام يفوزان خارج الديار وتعثر الفرق الصاعدة

استمتع تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ببداية مظفرة لمشوارهما في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم أمس (السبت)، فيما تذكر فولهام وكارديف سيتي الوافدان الجديدان المهمة الصعبة التي تنتظرهما في الموسم الجديد بعد الترقي من الدرجة الثانية.

ومنحت ثلاثة أهداف من نغولو كانتي وجورجينيو (ركلة جزاء) وبيدرو فوزاً مقنعاً لتشيلسي 3-صفر على مستضيفه هدرسفيلد تاون بعدما شاهد المدرب الجديد ماوريتسيو ساري فريقه يصمد أمام الضغط المبكر لفريق المدرب ديفيد فاغنر.

وأشرك تشيلسي أغلى حارس في العالم كيبا أريزابالاغا المنتقل في صفقة قياسية عالمية مقابل 72 مليون جنيه استرليني (92 مليون دولار) من اتليتيك بيلباو الأسبوع الماضي، لكن لم يكن هناك الكثير من العمل أمام الحارس الاسباني.

وقال ساري، الذي تولى المسؤولية خلفاً لمواطنه الايطالي أنطونيو كونتي في تموز (يوليو) الماضي، إنه يملك شهراً من الآن سيحاول فيه إعادة ترتيب فريقه الجديد قبل انطلاق مشواره في الدوري الأوروبي.

وأضاف: «نحن محظوظون الآن لأن لفترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع سنلعب مباراة واحدة في الأسبوع لذا علينا التطور هذا الشهر».

وتابع: «بعد ذلك ستصبح الأمور صعبة لأننا سنخوض ثلاث مباريات في الأسبوع بعيداً عن المباريات الدولية. أتمنى أن أنجح في تطوير الفريق هذا الشهر».

وربما تراجعت مخاوف جماهير توتنهام من عدم تعاقد النادي اللندني مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات بعدما هز يان فرتونن وديلي آلي الشباك ليبدأ فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مشواره بفوز ممتع 2-1 على مستضيفه نيوكاسل يونايتد.

وجاءت الأهداف الثلاثة في 20 دقيقة مجنونة في بداية المباراة، وسجل توتنهام هدفين بضربتي رأس وبينهما أدرك خوسيلو التعادل لفريق المدرب رفائيل بنيتز.

ومثل العديد من الأندية التي شارك لاعبوها في كأس العالم، كان على توتنهام التعامل مع غياب العديد من لاعبيه البارزين خلال فترة الإعداد للموسم وبدا بوكيتينو سعيدا بالنهج الذي سار عليه لاعبوه.

وقال: «أنا فخور للغاية. أظهر اللاعبون شخصية رائعة. كافحنا بقوة والفريق يستحق الإشادة لأن العقلية كانت مذهلة. لم يكن من السهل ربط كل شيء في أيام قليلة، وهو تحد كبير، لكننا واصلنا التقدم وبذلنا جهداً جباراً في الأداء الذي قدمناه».

وأحرز جيفري شلوب وويلفريد زاها هدفين ليمنحا كريستال بالاس الذي بدت عليه الثقة الفوز 2-صفر على فولهام الوافد الجديد في استاد «كريفن كوتيدغ».

وقال مدرب فولهام سلافيشا يوكانوفيتش إن فريقه بحاجة للتأقلم سريعاً مع المستوى الجديد الذي سيواجهه.

وأضاف: «الدوري الممتاز أكثر قوة وسرعة ويجب علينا التأقلم. يجب أن نثق في أنفسنا ونجتهد ونعلم أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل مما فعلنا اليوم».

وتذوق كارديف مرارة الهزيمة في عودته للدوري الممتاز، ومنح هدف لاعب الوسط رايان فريزر في الشوط الأول وآخر من المهاجم كالوم ويلسون في النهاية الفوز لبورنموث في استاد «فيتاليتي».

واحتاج ولفرهامبتون واندرارز، أحد الوافدين الجدد، إلى هدف من المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز في الدقيقة 80 ليتعادل 2-2 مع عشرة لاعبين من ايفرتون في استاد «مولينو».

وهز البرازيلي ريتشارليسون الشباك مرتين في مشاركته الأولى مع إيفرتون لكن فريق المدرب ماركو سيلفا، الذي طُرد لاعبه فيل غاغيلكا في الدقيقة 40، اكتفى بنقطة واحدة.

ووضع ريتشارليسون الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 17 لكن روبن نيفيس أدرك التعادل بتسديدة رائعة من ركلة حرة بعد طرد جاجيلكا.

وصمد إيفرتون وأضاف ريتشارليسون الهدف الثاني في الدقيقة 67 بطريقة جميلة وبدا أنه ضمن الفوز لفريقه حتى أدرك خيمنيز التعادل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من نيفيس قبل عشر دقائق على النهاية.

وأحرز الأرجنتيني روبرتو بيريرا هدفين، أولهما بتسديدة مباشرة رائعة، ليقود واتفورد للفوز 2-صفر على برايتون آند هوف البيون.

ويبدأ مانشستر سيتي البطل الدفاع عن لقبه أمام ارسنال في استاد «الإمارات» اليوم فيما يستضيف ليفربول، الذي يعتبره كثيرون المنافس الأبرز لفريق المدرب بيب غوارديولا، وست هام يونايتد.

وافتتح مانشستر يونايتد الموسم أمس بالفوز 2-1 على ليستر سيتي في استاد «أولد ترافورد».