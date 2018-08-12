الاحتلال يعتقل 5 صيادين من عائلة واحدة في بحر شمال غزة

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية، صباح اليوم الأحد، خمسة صيادين من عائلة واحدة.

وأفاد مراسل نقلاً عن الصياد زكريا بكر، بأن جنود بحرية الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين قبالة بحرة منطقة السودانية، وقاموا باعتقال الصياد حسن بكر، وشقيقه ناصر بكر، وأبنائه الثلاثة من على متن مركب صيد "لنش"، إضافة إلى الاستيلاء على المركب، ونقلهم جميعاً إلى ميناء اسدود الإسرائيلي القريب من غزة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تلاحق وتهاجم يوميا الصيادين بإطلاق الرصاص عليهم، وفتح خراطيم المياه صوبهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر.