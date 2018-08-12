وزارة التعليم تكرّم الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة

كرّمت الإدارة العامة للإرشاد والتربية والخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي 119 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة والذين نجحوا وتفوقوا في امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الحالي 2018.

وحضر التكريم مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة د. أحمد الحواجري، ومدير الإغاثة الطبية د. عائد ياغي، ومدير الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الاعاقة أ.جمال الرزي والطلبة المكرمين وذويهم.

وقدّم الحواجري التهنئة للطلبة الناجحين مؤكداً أننا نفتخر بهذه الكوكبة من الطلبة الذين تحدوا الصعاب ووصلوا للنجاح والتميز متمنياً لهم مستقبلاً باهراً في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية.

ولفت الحواجري إلى أن الوزارة ورغم الظروف الصعبة وشح الموارد إلا أنها تضع وتنفذ الخطط والبرامج النوعية وتقديم الخدمة التعليمية لشعبنا والاهتمام بشكل خاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مبدأ التعليم للجميع.

وقدّم الحواجري الشكر لجميع المؤسسات التي تتعاون مع الوزارة في هذا الشأن ومنها الاغاثة الطبية والجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة مطالباً بالمزيد من التعاون.

من جهته أشاد الرزي بالطلبة الناجحين كما قدّم الشكر لوزارة التربية والتعليم العالي وجميع المؤسسات التي تهتم بهذه الفئة وودمجهم في الحياة، لافتاً إلى أن السياسات و البرامج في مجال خدمة ذوي الإعاقة لها تأثيرات إيجابية كبيرة على البعد المجتمعي والتنموي .

وفي كلمة الطلبة أوضح الطالب الكفيف محمد النجار أنه بعد التوكل على الله والارادة والعزيمة استطعنا تحقيق النجاح والتفوق ، وسنواصل طريق العلم حتى نحقق طموحاتنا.