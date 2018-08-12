وزير في الكابنيت:لم نوقع على وقف اطلاق النار مع غزة وخيار الاطاحة بحماس اقترب

قال الوزير "الإسرائيلي" يوفال شتاينس وهو أحد وزراء المجلس الامني المصغر "الكابنيت" في تعليقه على الجولة الاخيرة من التصعيد بين الجيش "الإسرائيلي" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "لقد قمنا بإستغلال الجولة الاخيرة من القتال لنوقع خسائر جسيمة في صناعة الصواريخ وطائرات الاستطلاع الخاصة بحماس" على حد زعمه.

وأوضح الوزير لإذاعة الاحتلال" "نحن كمجلس أمنى علينا ان نرى الصورة بشكل كامل ، فلم نوقع على اتفاق لوقف النار ونحن نحتفظ بالأوراق ونمتلك وقت تنفيذها".

وبين الوزير ان الاطاحة بحماس خيار ونحن قريبون من هذا الخيار أكثر من اي وقت مضى.

ويشار الى إن المجلس الوزاري المصغر سينعقد اليوم حول التصعيد الأمني في الجنوب.

وقالت المصادر الى أن الاجتماع يأتي لاستكمالاً للنقاشات حول التصعيد مع قطاع غزة.

وتجدر الإشارة الى ان جولة من التصعيد انتهت قبل يومين بعد ابرام اتفاق تهدئة متبادل برعاية مصرية بعد اقدام الاحتلال على قصف مبني ثقافي وسط مدينة غزة.