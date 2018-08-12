ريال مدريد بطلا لكأس سانتياجو برنابيو على حساب ميلان

فاز ريال مدريد بكأس سانتياجو برنابيو للمرة الـ28 في تاريخه، بعد تغلبه على ميلان، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب النادي الملكي.

سجل كريم بنزيما وجاريث بيل وبورخا مايورال أهداف الريال في الدقائق 2 و45 و91، بينما أحرز جونزالو هيجواين هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 4.

دخل كلا المدربين بتشكيلة غلب عليها الطابع الرسمي، خاصة ريال مدريد الذي يستعد لمباراة أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

افتتح كريم بنزيما أهداف اللقاء سريعا، في الدقيقة الثانية عبر كرة عرضية متقنة من داني كارفاخال، ارتقى لها المهاجم الفرنسي برأسية داخل الشباك.

جاء رد ميلان سريعا في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من جونزالو هيجواين من خارج منطقة الجزاء، عجز كايلور نافاس عن الإمساك بها، وسط غياب ضغط مدافعي الملكي.

وكاد ماركو أسينسيو أن يضيف الهدف الثاني، بعدما استقبل كرة أرضية من توني كروس، ولكن تدخل موساكيو جاء في الوقت المناسب.

سار اللقاء في اتجاه واحد نحو مرمى دوناروما، إذ حاول الميرينجي اختراق دفاعات الفريق الايطالي بشتى الطرق، تارة عن طريق عرضيات مارسيلو وكارفاخال، وأخرى بواسطة كروس ومودريتش، إلا أن لاعبي المدرب جاتوزو أغلقوا جميع المنافذ.

تركزت خطورة ميلان خلال الشوط الأول، على انطلاقات سوسو على الجانب الأيمن، مستغلا سوء تغطية مارسيلو، بجانب سرعة بوريني في الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، استطاع جاريث بيل، ترجيح كفة الفريق الأبيض بإحراز الهدف الثاني من ركنية نفذها أسينسيو، ليسكنها المهاجم الويلزي في الشباك.

أجرى جولين لوبيتيجي، تغييرين مع انطلاقة الشوط الثاني، بإشراك داني سيبايوس وناتشو بدلا من مارسيلو وكاسيميرو، فيما أشرك جاتوزو كلا من كالدارا وكوتروني بدلا من بوريني وكالابريا.

هدأ إيقاع اللعب لدى الفريقين في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، حيث تبادل لاعبو ريال مدريد التمريرات دون خطورة، وسط ضغط سلبي من لاعبي ميلان.

أجرى المدربان تغييرات إضافية، حيث شارك سيرجيو ريجوليون وماركوس يورنتي بدلا من فاران وكروس، فيما نزل هاكان تشانوجلو وماولي وباكا، بدلا من هيجواين وبيليا ورودريجيز.

أبى كايلور نافاس أن يسكن شباكه هدفا آخر في الدقيقة 65، بعدما تعامل بذكاء مع عرضية كارلوس باكا، قبل أن تصل لكوتروني الخالي من الرقابة.

تجرأ ميلان بعض الشيء مع دخول باكا، الذي تعاون مجددا مع كوتروني حتى سدد الأخير كرة قوية خرجت بجوار العارضة.

ووسط تصفيق كبير من الجمهور الحاضر، دفع لوبيتيجي بعدد من اللاعبين في الدقيقة 75، على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وبورخا مايورال ولوبيزوفالفيردي والحارس لونين، بدلا من بيل وراموس وإيسكو وأسينسيو وبنزيما وكارفاخال ونافاس.

أضاف البرازيلي فينيسيوس المزيد من السرعة لإيقاع المباراة في الدقائق الأخيرة، بفضل مراوغاته على الجانب الأيسر، وهو ما دفع جاتوزو للتأكيد على تواجد لاعبين أمامه لإحباط محاولة مروره.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، استطاع البديل بورخا مايورال، إحراز الهدف الثالث بتسديدة فشل دوناروما في التصدي لها.