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مصر: احباط محاولة استهداف كنيسة "العذراء" قرب القاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:24 - 11 اغسطس 2018
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أعلن التليفزيون المصري، اليوم السبت 12 أغسطس/آب، أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لاستهداف كنيسة العذراء قرب القاهرة.

ولم يذكر التلفزيون المصري أي تفاصيل أخرى عن طبيعة التفجير ومنفذيه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن حادث التفجير الذي وقع عند خط أنابيب البترول بمدينة مسطرد بالقاهرة، أسفر عن وفاة شخص واحد.

وأوضح الأنصاري، في تصريحات خاصة، اليوم السبت ١١ أغسطس/ آب ٢٠١٨، أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات باستثناء حالة الوفاة الوحيدة، نافيا التوصل إلى هوية القتيل، حيث تتولى الشرطة ذلك حاليا.

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