نيمار قائد عندما يكون سعيدا

اعتبر الألماني توماس توخل مدرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أن البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم هو "مفتاح" بطل الدوري المحلي في كرة القدم، والذي يستعد الأحد لبدء الموسم الجديد بمباراة ضد ضيفه كاين.

وانضم نيمار (26 عاما) إلى صفوف سان جرمان في صيف 2017، قادما من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ اللعبة. إلا أنه غاب عن قسم كبير من الموسم الماضي، بعدما أجرى مطلع مارس عملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم تعرض له في أواخر فبراير.

وفي غيابه، تمكن النادي من استعادة لقبه في الدوري الفرنسي، إضافة إلى إحراز لقب الكأس وكأس الرابطة، معولا على عدد من اللاعبين يتقدمهم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وعشية المباراة الأولى لنادي العاصمة في الموسم الجديد، سئل توخل الذي تولى مهامه بعد نهاية الموسم الماضي خلفا للإسباني أوناي إيمري، عما إذا الفريق سيبنى حول نيمار.

أجاب المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني بابتسامة "الأمر معقد"، مضيفا "من الواضح أنه اللاعب المفتاح بالنسبة إلي. هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. هو أيضا فنان، لاعب خلاق. بالنسبة إلى لاعبين مثله، في بعض الأحيان يكون من الأبسط عدم وضعهم تحت الضغط. هذا الأمر مهم جدا".

أضاف "ثمة طرق عدة ليكون اللاعب قائدا. بالنسبة إلى (نيمار)، بالنسبة إلي هو قائدنا عندما يكون سعيدا (...) في طريقة لعبه، في إبداعه، وفي أن يكون مصدر إلهام للآخرين في إقدامه على المخاطرة".

وتابع "في الوقت ذاته ثمة عناصر في الفريق يكونون مسؤولين عن الدفاع، عن بنية الفريق. لكن ذلك ليس من شأنه. بالنسبة إلي، ليس ثمة قائد وحيد تقع على كاهله مسؤولية إدارة كل شيء. إلا أن نيمار بطبيعة الحال هو واحد من هؤلاء (القادة)".