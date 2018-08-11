الفوز الاول لتوتنهام في الدوري الانجليزي

أحرز لاعبا فريق توتنهام الإنجليزي، يان فرتونن وديلي آلي، هدفين ليبدأ توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ممتع 2-1 خارج أرضه على حساب نيوكاسل يونايتد السبت.

وجاءت الأهداف الثلاثة في 20 دقيقة مثيرة ببداية المباراة حيث سجل فرتونن وآلي هدفي توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، بضربتي رأس، وبينهما أحرز خوسيلو هدف أصحاب الأرض من ضربة رأس أيضا.

والمفاجأة الوحيدة بعد هدف الفوز الذي أحرزه آلي في الدقيقة 18 أن الشباك لم تهتز مرة أخرى حيث حافظ الحارسان مارتن دوبرافكا وهوجو لوريس على شباكهما وأنقذا العديد من الفرص.

وكان المهاجم الفنزويلي سالومون روندون قريبا من تحقيق بداية مثيرة في أول مبارياته مع نيوكاسل بعد مشاركته كبديل لكن تسديدته قرب النهاية ارتطمت بفرتونن وارتدت من العارضة.