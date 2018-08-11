إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي في بيت أمر

أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط بلدة بيت أمر، ومثلثي الطربيقة، والعين، وألصقت منشورات تحذيرية على الجدران تحذر المواطنين من استمرار أعمال المقاومة ضد الاحتلال.

وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المطاطية على الشبان، ما أدى إلى إصابة أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم، وتم تقديم العلاج لهم من قبل اسعاف الهلال الأحمر.

وأضاف ان قوات الاحتلال صادرت أربع مركبات من البلدة قبل انسحابها.