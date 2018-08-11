إصابة أحد المشاركين في المسير البحري لكسر الحصار شمال غزة

أصيب أحد المشاركين في سفن كسر الحصار مساء السبت برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي اثناء استهدافهم بشكل مباشر دون أن يشكل المشاركين أي خطرٍ على جنود الاحتلال.

وانطلقت سفن كسر الحصار من ميناء غزة تجاه أقرب منطقة من الحدود البحرية شمال قطاع غزة كرسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي وللعالم أجمع أن شعبنا سيواصل مسيراته السلمية حتى كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وقالت هيئة الحراك الوطني التي نظمت المسيرة: "المسيرة البحرية التي تنطلق اليوم هي رسالة موجهة إلى الفصائل والجهات العاملة على التهدئة نقول لهم لن نقبل بأي حل لا يؤدي الى رفع الحصار عن القطاع"

وأكد الحراك الوطني، أنه سيستمر في حراكه برا وبحرا حتى كسر الحصار، مشيراً إلى أن لن يقبل بأقل من رفع المعاناة عن غزة مرة واحدة وإلى الأبد.

ولفتت إلى أن شعبنا لن يدفع أي ثمن سياسي مقابل رفع الحصار.

وتحمل سفن كسر الحصار مواطنين وجرحى ومرضى من قطاع غزة احتجاجاً على منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفرهم خارج القطاع.

وكانت عدة مسيرات بحرية انطلقت من ميناء غزة منذ أسابيع، لكسر الحصار ومساندة الصيادين في وجه اعتداءات الاحتلال بحقهم.

وتحاول بحرية الاحتلال دوما إرهاب المواطنين على متن سفن الحرية، سواءً التي تخرج من القطاع نحو العالم، أو التي تأتي لغزة من العالم وعلى متنها متضامنين عرب وأجانب.