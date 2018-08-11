جماهير غفيرة في رفح تُشييع جثامين شهداء مسيرة العودة

شيعت جماهير غفيرة في رفح جنوب قطاع غزة، ظهر السبت، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا جراء استهدافهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار التي شهدتها حدود القطاع أمس الجمعة.

وانطلقت جنازات الشهداء الثلاثة من مستشفى أبو يوسف النجار إلى منازل عائلاتهم، بمدينة رفح جنوب القطاع، قبل أن يتم أداء الصلاة عليهم ودفنهم في مقبرتي الشهداء شرق وغرب المدينة.

ورفع المشاركون في تشيع الجنازات العلم الفلسطيني وأعلام التنظيمات الفلسطينية خلال التشييع، فيما شارك العشرات من المتطوعين والطواقم الطبية في جنازة الشهيد المسعف عبدالله القططي.

واستنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسعف القططي، معتبرًا ذلك جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها الاحتلال".

وقال في كلمة له خلال تشييع الشهيد المسعف "يجب كف يد الاحتلال عن قتل المسعفين والمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية"، مؤكدًا استمرار هذه المسيرات حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد كل من المسعف عبدالله القططي، وعلي العالول، وأحمد أبو لولي برصاص الاحتلال خلال مسيرات أمس.