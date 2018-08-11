وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الراحل أبو عمار

توفيت صباح اليوم السبت خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت خديجة التي يصل عمرها 86 عاما تقيم في شقة سكنية لأخيها محمود القدوة في مدينة غزة الذي يعيش خارج القطاع، قبل أن تنتقل للعيش في القاهرة.

وكانت خديجة ترفض قبر شقيقها الذي تعتبره "لا يخص العائلة فحسب بل أنه يخص جميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها".

وخديجة عرفات أطلق الناس عليها لقب "عجوز الثورة" تستذكر القليل من لحظات حياتها مع شقيقها الشهيد ياسر عرفات قائلة " توفيت امى في بداية حياتنا وتركتنا اطفال ، ثم قام خالي بتولي تربيتنا وقام بالرحيل من القاهرة الى القدس حيث منازلنا وبيوتنا واراضينا ، ثم كبرنا وترعرعنا هناك بين افراد العائلة وعائلة ابو السعود.