شاب يقتل شقيقه في حي الزيتون بغزة بسبب خلافات عائلية

فجع أهالي غزة، وتحديدا حي الزيتون، بحادثة نكراء وقعت عصر اليوم الجمعة، وتمثلت في أقدام شاب على قتل شقيقه بسلاح ناري بسبب خلافات عائلية.

وقد وصلت قوات الشرطة والمباحث العامة إلى منزل الضحية الواقع جنوب شرقي حي الزينون قرب جامعة غزة، حيث قامت بإيقاف المتهم بالقتل، فيما وصلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل الشقيق المقتول إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث وصل حسب مصادر طبية جثة هامدة.

وقال الأهالي إن خلافات عائلية ومشاكل أسرية نشبت بين الشقيقين أدت عصر اليوم الجمعة إلى قيام (ط.ح.ع) البالغ من العمر 24 عاماً بقتل شقيقه (ر.ح.ع) 22 عاماً بسلاح ناري.