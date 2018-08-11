الدفاعات السورية تسقط طائرة إسرائيلية

أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع إسرائيلية غرب العاصمة السورية.

وقالت الوكالة الرسمية تم استخدام أنظمة الدفاع الجوي السورية ضد طائرة مخترقة للاجواء السورية.

وقالت مصادر امنية ان الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية قادمة عبر الحدود اللبنانية في منطقة دير العشائر أقصى غرب دمشق.

وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت في الثاني من شهر أغسطس/آب الجاري طائرة استطلاع إسرائيلية فوق الأراضي السورية على بعد ١٧ كم من الحدود اللبنانية غرب دمشق، وهي المنطقة ذاتها التي حاولت طائرة الاستطلاع اليوم اختراق الأجواء السورية عبرها.