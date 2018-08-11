شهيد متأثراً بجراحه يرفع عدد شهداء الجمعة لـ3 بينهم مسعف

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة فجر اليوم السبت، عن استشهاد المواطن أحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس.

وباستشهاد المواطن أبو لولي يرتفع عدد شهداء رفح أمس الجمعة إلى ثلاثة شهداء، فيما أصيب 307 مواطنين بينهم 5 جروحهم خطيرة.

وقد استشهد مواطنان أمس، بينهم مسعف و أصيب أكثر من 242 آخرين برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المسعف عبدالله القططي، أثناء قيامه بإسعاف المصابين شرق رفح، و المواطن علي العالول، الذي أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر.