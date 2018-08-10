علماء يحولون الزرنيخ السام لعلاج مختلف أنواع السرطان

من المعروف أن الزرنيخ هو أحد أكثر السموم الفتاكة، لكن فريق من العلماء الأمريكيين اكتشفوا استخدام جديد له كدواء لقتل السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد أثار هذا الاكتشاف الدراسات التي وجدت أنه في الأماكن التي يوجد فيها الزرنيخ في مياه الشرب العامة، تكون معدلات سرطان الثدي أقل.

وقد استخدم الزرنيخ لعلاج السرطان لمئات السنين في الطب الصيني التقليدي، وفي السنوات الأخيرة ، أصبح يستخدم في العلاج الكيميائي، وذلك على الرغم من ارتباطه بمخاطر كبيرة بسبب طبيعته السامة.

ويعتقد الباحثون الآن أنهم وجدوا أن استخدامه مع دواء آخر قادر فى القضاء على إنزيم "رئيسي" في الخلايا السرطانية.

ووجد الدكتور "شياو تشن تشو" وزملاؤه في مركز ديماسكون الطبي في بوسطن أن نوعا من الزرنيخ يعرف باسم "ثلاثي أكسيد الزرنيخ" يعمل جنبا إلى جنب مع دواء آخر من أحماض الريتينويك لجعل العلاج الكيميائي أكثر فعالية.

وقال الدكتور "تشو": "إن اكتشافنا يشير بقوة إلى إمكانية جديدة مثيرة لإضافة ثلاثي أكسيد الزرنيخ إلى العلاجات الموجودة في علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي والعديد من أنواع السرطان الأخرى.

وأضاف أن هذا قد يحسن بشكل كبير من نتائج علاج السرطان.