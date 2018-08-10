الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة "ثوار من أجل القدس و الأقصى"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة القادمة من مسيرة العودة على حدود غزة، والتي ستحمل عنوان" ثوار من أجل القدس والأقصى".

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مخيم العودة شرق غزة، اليوم الجمعة، على استمرار مسيرات العودة شرق غزة حتى تحقيق مطالبها.

وقالت الهيئة إن "غزة ستنتزع الحياة والحرية والكرامة من براثن الموت والاحتلال".

ووجهت الهيئة التحية للمقاومة الفلسطينية التي تصدت موحدة للعدوان الإسرائيلي، مؤكدة أنها مفخرة لشعبنا ونضاله العادل.

وأضافت الهيئة أن المجزرة الإسرائيلية بحق عائلة أبو خماش جريمة حرب تتطلب محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.

واستنكرت الهيئة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي بحق المتضامنين على قوارب كسر الحصار.