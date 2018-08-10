تقنية خاصة جدا لتطريز ثوب الكعبة

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أحدث آلة استحدثت خصيصاً لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي آلة التطريز "تاجيما" الجيل الثاني.

وتعد الآلة من أحدث ما توصلت إليه الصناعات المتطورة الحديثة في عالم التطريز, إذ بإمكانها عمل التطريز البارز، وبنسبة دقة عالية تصل إلى 95% إلى جانب تميزها بسرعة التنفيذ من خلال تقليص المدة الزمنية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة خطة استبدال ثوب الكعبة المشرفة بحليتها الجديدة لهذا العام 2018 لتقييم الجوانب التشغيلية والفنية لتبديل ثوب الكعبة بحليته الجديدة في صبيحة يوم عرفة.

وأكدت لجنة فحص ومعاينة ثوب الكعبة جاهزية الثوب الجديد، بعد أن تفقدته اللجنة المختصة بجميع مذهباته في ساحة قسم تجميع الثوب بمصنع الكسوة.

وتم التأكد من تثبيت مذهبات الحزام، وقراءة آياته التي تخص كل جهة من الجوانب، علاوة على أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حده، بالإضافة إلى ستارة باب الكعبة مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض.