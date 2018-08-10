باراك: نتنياهو يفضل السفر لروسيا على علاج مشكلة غزة

هاجم رئيس حكومة الاحتلال السابق "إيهود باراك"، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، قائلاً:" يفضل السفر إلى روسيا لالتقاط صورة مع بوتين على علاج مشكلة غزة" .

وتطرق باراك وفق القناة (10) العبرية، إلى التصعيد في قطاع غزة، قائلاً:" في عمليتي الرصاص المصبوب وعمود السحاب التي نفذهما الجيش الإسرائيلي في غزة واللتان حصلتا عندما كنت وزيرا للجيش في عامي 2008-2014، كنا نحن من بادرنا لتنفيذ العملية، أما في الوضع الحالي نحن ننجر خلف حماس ونسمح لها بالقيادة".

وأضاف باراك "لا يمكن إسقاط حكم حماس إلا من خلال احتلال قطاع غزة، موضحا "لقد درسنا في الماضي خيار احتلال قطاع غزة مع كل من مصر وقطر والسلطة الفلسطينية إلا أن جميع هذه الأطراف رفضت استلام مسؤولية القطاع بعد إسقاط حماس".