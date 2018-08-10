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حماس: شعبنا سيواصل مسيرات العودة رغم العدوان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:30 - 10 اغسطس 2018
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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صرح حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع ‎غز، ‏برغم العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال قاسم في تصريح له، "في كل مرة تحاول آلة القتل الإسرائيلية أن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة نضاله ومسيراته؛ وفي كل مرة تفشل في ذلك، واليوم سيخرج شعبنا في مسيرات العودة في تحدٍ لآلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف، ‏بقدر ما كان العدوان الاسرائيلي الأخير على ‎غزة، وقتل النساء والأطفال والأجنة في أرحام أمهاتها جريمة حقيقية؛ إلا أنه سيمثل رافعة جديدة وكبيرة لمواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لديه نفس نضالي طويل، وسيواصل مقاومته بكل أشكالها حتى يحصل على حريته واستقلاله، وحقه في العيش الكريم.‎

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