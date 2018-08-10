بوجبا يبلغ مانشستر بقراره النهائي حول مصيره مع الشياطين الحمر

ذكرت تقارير صحفية الجمعة أنَّ الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم قراره النهائي بشأن مصيره مع "الشياطين الحمر".

وقال "راديو مونت كارلو" بوجبا أبلغ مانشستر يونايتد باستمراره في الموسم الجديد، رغم اهتمام برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.

وتابع الراديو نقلًا عن مصادر مقربة من اليونايتد أنَّ بوجبا لن يغادر الفريق، أو يطلب زيادة راتبه في الوقت الحالي.

وشدد الراديو على أن ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي طلب من بوجبا في شهر مارس الماضي عدم الدخول في مشاكل مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وضرورة الانصياع له.

وأبرز الراديو في نهاية تقريره بأنَّ بول بوجبا يريد أن يكون قائدًا في مانشستر يونايتد ويثبت قدراته مع الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد.

وعاد بوجبا لتدريبات مانشستر يونايتد يوم الإثنين الماضي، وقد يشارك الجمعة ضد ليستر سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.