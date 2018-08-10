مذيع إسرائيلي يستوضح من "أرنب" الوضع في غزة

تناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر مذيع "إسرائيلي" أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية مع أرنب.

وبدأ الأمر غريباً عندما بدأ المذيع بالحوار مع الأرنب، وطرح عليه بعض الأسئلة لاستيضاح الوضع الراهن في قطاع غزة.

ويعود سبب إحضار القناة "الـ20 العبرية" أرنباً للاستديو كعملية استهزاء من أعضاء المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، حيث أجرى المذيع معه لقاء على أنه أحد أعضاء المجلس.

وكان الهدف من وراء ذلك، هو إيصال صورة للجمهور الإسرائيلي، أن "أعضاء الكابينت الإسرائيلي أرانب، بسبب موقفهم من التصعيد على حدود غزة"، ووصفتهم القناة بالجبناء.