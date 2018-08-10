سرايا القدس للاحتلال: اختبرتم خطأنا لا تختبروا قصدنا

توعدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الخميس، الاحتلال الإسرائيلي، بالرد بالقصف على أي حماقة يرتكبها العدو في قطاع غزة.

ونشرت السرايا مقطعًا مصورًا تضمن مشاهد من عمليات عسكرية لسرايا القدس تضمنت المراقبة والرصد والمواجهة وإطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة، وجاء في ختامه عبارة قصيرة مفادها "اختبرتم خطأنا لا تختبروا قصدنا".

كما أكدت في تصريح مقتضب عبر موقعها الرسمي تزامنًا مع بدء التصعيد الأخير في غزة، أنها لن تسمح للعدو بأن يغير قواعد المواجهة مهما كلف المقاومة ذلك من ثمن.

وأضافت، نؤكد على تمسكنا بالرد على كل عدوان ينفذه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني تثبيتاً لقاعدة القصف بالقصف"، مجددة ومعها كافة قوى المقاومة التزامها بالدفاع عن أبناء شعبنا ومواجهة هذا العدوان الصهيوني المتواصل.



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