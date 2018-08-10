استخراج شهادة وفاة للجنين "حياة أبو خماش"

استخرجت وزارة الداخلية بغزة، شهادة وفاة للجنين "حياة محمد أبو خماش" التي استشهدت قبل بولادتها جراء في غارة إسرائيلية أدت الى استشهاد أمها وشقيتها عام ونصف.

وأخرجت الجنين "حياة" من بطن أمها بعد استشهادها، في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وعلقّ موقع روسيا اليوم على استخراج شهادة الوفاة للجنين الشهيد بقولها: "حتى تبقى ذكرى مقتلها شاهدًا على الجرائم الإسرائيلية، استخرجت السلطات في غزة شهادة وفاة للجنين حياة".

يأتي ذلك، في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" على وقف إطلاق النار برعاية مصرية، بعد يومين من التصعيد المتواصل، والذي استشهد خلاله 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتها وجنينها الحامل به في الشهر التاسع، فضلا عن إصابة 40 مواطن بجراح مختلفة.