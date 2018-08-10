64% من الإسرائيليين غير راضين عن سياسة نتنياهو تجاه غزة

أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، أن غالبية الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، وسياسته تجاه قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" في نتائج استطلاع أجري لصالحها ونشرته اليوم الجمعة، إن 64 بالمائة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو تجاه القطاع.

وطبقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "بونالس بوليتيكس"، قال 29 بالمائة من المستطلعين إنهم راضون عن سياسته، في حين لم يحدد 7 بالمائة آراءهم.

ويظهر الاستطلاع انقساماً في الشارع الإسرائيلي إزاء عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، إذ قال 48 بالمائة إنهم يؤيدون ذلك.

في حين عارض 41 بالمائة الأمر، في وقت قال فيه 11 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن "لا رأي محدد لهم".

وبحسب الصحيفة، فإن الاستطلاع شمل عينة عشوائية من 512 شخصا، وكانت نسبة الخطأ فيه 4.3 بالمائة.