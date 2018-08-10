روسيا ترفض العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، رفضها للعقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية، باعتبارها أمرا غير بناء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية، وهذا المسار غير البناء، ومرفوض"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف البيان أن "واشنطن تحاول الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على بيونغ يانغ لأطول فترة ممكنة، حتى الوصول إلى انتهاء عملية نزع السلاح النووي، وهو أمر غير مجدٍ".

وأشارت إلى أن "هذا المسار غير البناء للتسوية في شبه الجزيرة الكورية مرفوض".

وأكدت أن "العقوبات الأمريكية الجديدة لا تساعد على تعافي مناخ العلاقات الروسية الأمريكية بل أيضا تتناقض مع منطق خفض التوتر حول كوريا الشمالية".