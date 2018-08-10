القناة الثانية تهاجم مسؤول إسرائيلي نفى التوصل لاتفاق التهدئة مع غزة

هاجم التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية اليوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها مسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوي عقب إعلان قناة الجزيرة القطرية أمس عن التوصل لتهدئة بين المقاومة و"إسرائيل" والتي نفى فيها التوصل للتهدئة.

وقالت القناة الثانية: "إن المسؤول الاسرائيلي نفى التوصل لوقف إطلاق النار مع المقاومة وأن ما يتم تداوله في الجزيرة لا اساس له من الصحة؛ ولكن تبين صباح اليوم الجمعة بأن الجزيرة كانت في خبرها صادقه وأن المسؤول الذي خرج لينفي النبأ هو من كذب.

وأشارت إلى أن الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي أعطت تعليماتها صباح اليوم الجمعة لسكان "مغلف غزة" للعودة للحياة الطبيعية، لافتة إلى عدم وجود ثقة بالمسؤولين الإسرائيليين.

ودخلت تهدئة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي حيز التنفيذ بوساطة مصرية.

وشهد قطاع غزة منذ أول أمس الأربعاء جولة جديدة من التصعيد العسكري بين المقاومة والاحتلال عقب استهداف قوات الاحتلال لموقع عسقلان التابع لكتائب القسام شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عنصرين من القسام، الأمر الذي دفع المقاومة لإطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه المغتصبات "الإسرائيلية" والتي أدت لإصابة نحو 12 إسرائيلياً.