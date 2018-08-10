رئيس بلدية سديروت: وقف النار في غزة خطأً كبيراً

قال رئيس بلدية سديروت الون دافيدي: "إن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والمقاومة في قطاع غزة خطأً كبيراً.

وأضاف دافيدي وفقاً لصحيفة يديعوت أحرينوت اليوم الجمعة: "أنا أدرك رغبة حكومة نتنياهو التوصل لمفاوضات؛ ولكن على الجيش تدمير الارهاب عبر عملية عسكرية برية في قطاع غزة فالمواجهات من حين لأخر غير مجدية" وفقاً لقوله.

وتعرضت مستوطنة سيديروت خلال اليومين الماضيين لوابل من القذائف الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة رداً على استهداف الاحتلال لموقع عسقلان التابع لكتائب القسام شمال غزة ما أدى لاستشهاد عنصرين من القسام.

يُشار إلى أن التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي دخلت حيز التنفيذ منذ فجر اليوم الجمعة، بعد جولة من التصعيد العسكري خلال اليومين الماضيين والذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أم حامل وطفلتها، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 مواطناً بجراح مختلفة، فيما أدى قصف المقاومة للمستوطنات المحاذية للاحتلال بإصابة 12 إسرائيلياً بجراح مختلفة بينهم إصابة بحالة الخطر.