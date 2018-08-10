وفد حركة الجهاد الاسلامي ينهي زيارته الرسمية لروسيا

اختتم وفد حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، لقاءاته الرسمية في روسيا، وغادر روسيا بعد زيارة ناجحة أجرى الوفد الذي ترأسه نائب الأمين العام للحركة الأستاذ زياد النخالة عدة اجتماعات هامة مع الجانب الروسي.

وقد عرض الوفد خلال الاجتماعات رؤية الحركة تجاه ملفات الصراع مع الاحتلال كما بحث مع الجانب الروسي سبل إنجاز المصالحة الداخلية.

وفي ختام الزيارة وجه الوفد الشكر للخارجية الروسية على الدعوة وحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد. وأعرب عن أمله بأن تلعب روسيا دورا إيجابيا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الوفد ضم إلى جانب نائب الأمين العام الأستاذ زياد النخالة، عضوي المكتب السياسي للحركة الدكتور محمد الهندي والدكتور أنور أبوطه.